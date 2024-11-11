В Вологде пройдет городской форум, посвященный 10-летию клуба «Счастливая семья»

Городской форум, посвященный 10-летию клуба «Счастливая семья», пройдет в Вологде

16 ноября в креативном пространстве «Салют, молодежь!». Об будет приурочен к десятилетию городской сети клубов «Счастливая семья», которые работают под эгидой Молодежного центра «ГОРКОМ35».

«Клуб «Счастливая семья» был создан в Вологде в 2014 году, чтобы помочь вологжанам в организации семейного досуга. Сейчас он объединяет более 250 семей. Реализуются самые разные проекты: спортивно-оздоровительные мероприятия, интеллектуальные игры, образовательные встречи, добровольческие акции, мастер-классы, развивающие занятия для малышей и так далее. Мы постарались сделать Семейный форум интересным и полезным как для детей, так и для родителей», – прокомментировала начальник управления по молодежной политике администрации Вологды Яна Филиппова.

Программа форума «Счастливая семья» стартует с работы интерактивных площадок «Города счастья». В 11:00 начнется церемония открытия. В 12:30 стартует образовательная программа, объединившая три трека: «Вологда – город для семьи», «Роль отца в семье», «Семейная психология».

В треке «Вологда – город для семьи» эксперты представят полезную информацию по следующим направлениям: меры поддержки семьи, спорт и дополнительное образование, здоровье, семейный туризм, добровольчество и общественная деятельность.

Для трека «Роль отца в семье» организаторы пригласили три семейные пары – Александра и Татьяну Милик, Дмитрия и Людмилу Ледовских, Евгения и Ольгу Баландиных. Они поделятся своим опытом в формате панельной дискуссии.

Главным спикером трека «Семейная психология» станет педагог-психолог, эксперт Центра медиации и социально-правовой помощи города Москвы, член ассоциации профессиональных медиаторов «Единство» Анатолий Козлов.

Детская развлекательная программа пройдет с 12:30 до 16:00. В 16:00 стартует семейный доброквест.

Добавим, сегодня клуб «Счастливая семья» действует на 8 площадках в разных районах города. Подробная программа их работы размещается на странице клуба в социальной сети.