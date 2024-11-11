В Вологде организуют пять новых площадок для выгула собак

В Вологде до конца года будут организованы пять новых площадок для выгула собак. Они будут организованы в Ковыринском парке, на улице Охмыльцевской, на улице Герцена, 121, на улице Возрождения, 9Г, а также в парке Евковка.

«Запрос на организацию площадок для выгула и тренировки собак у жителей есть, поэтому мы подобрали для этих целей муниципальные участки в разных районах города. Площадки будут бесплатными и открытыми круглосуточно. По всем пяти площадкам подрядчики уже определены, начинаем работы. Территории будут оборудованы всем необходимым для активного выгула собак. Также их обнесем прочной сеткой, высота которой составит более двух метров», – рассказала начальник департамента городского хозяйства Вологды Юлия Попова.

На каждой площадке установят различные тренажеры: тоннели, лабиринты, балансиры, горки и лестницы. Также на площадках предусмотрены урны для утилизации отходов, парковая мебель и информационные стенды.

Все конструкции будут выполнены из морозоустойчивых и водостойких материалов, металл защищен от коррозии, а деревянные элементы обработаны антисептиками. Предусмотрена и защита от вандалов: все элементы устанавливаются на бетонные фундаменты так, чтобы их невозможно было демонтировать без специального инструмента, пояснили в пресс-службе городской администрации.