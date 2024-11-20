Дефицит пальмового стал причиной продуктовой инфляции в России. Подсолнечное масло подорожало на 25%

В этом году на российском продовольственном рынке случилось чрезвычайная ситуация, возник дефицит пальмового масла. С одной стороны это неплохая новость для всех противников данного пищевого ингредиента. С другой стороны, данное явление привело к росту цен на другие продукты питания.

Производители продуктов питания были вынуждены заменять пальмовое масло более привычным подсолнечным. Как гласит простое рыночное правило, спрос рождает предложение, и как итог растут цены. Подсолнечное масло с начала года в России подорожало на 25%. Поскольку оно является главным ингредиентом во многих других продуктах, то это вызвало ценовое цунами по всему ассортименту продукции.

Почему возник дефицит пальмового масла? Причин у этого явления несколько. Это и природные катаклизмы в странах производителях пальмового масла, нарушение логистических маршрутов в Красном море из-за обстрелов хуситами торговых судов, и конфликт на Ближнем Востоке тоже сыграл свою роль. В принципе ситуация в будущем может улучшиться.

Спорить о пользе и вреде пальмового масла можно долго, по крайней мере никаких запретов на использование этого продукта не существует. Но благодаря тому, что пальмовое масло намного дешевле подсолнечного, многие производители продуктов питания использую именно его, чтобы снизить себестоимость производства.

Сегодня в России создалась уникальная ситуация, когда внешние проблемы привели к сокращению использования в пищевой промышленности пальмового масла. Прим этом ожидаемо выросли цены на другие ингредиенты, что разогнало инфляцию.

Вопрос в принципе очень прост, Вы друзья готовы за отказ от пальмового масла платить дороже из своего кошелька?

