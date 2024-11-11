Поврежденные от гидроудара радиаторы начали менять в вологодских квартирах

Радиаторы в квартирах вологжан, которые вышли из строя после аварии в западной котельной, будут заменены в течение 2-3 дней. По словам мэра города Андрея Накрошаева, в помещениях, где предстоит замена радиаторов, температура воздуха не опускается ниже +18 градусов.

«Сегодня мы провели оперативный штаб с приглашением оперативных служб, чтобы принять решение о том, как действуем дальше. Напомню, ряд домов накануне были отключены от центрального теплоснабжения в связи с резким изменением давления в тепловой сети. Все дома в тот же день были подключены, сразу после устранения и локализации дефектов. Остаются проблемы в ряде квартир, где не работают отдельные радиаторы. Этот вопрос мы оперативно решаем, в настоящее время радиаторы закупаются. Часть будет установлена сегодня, в течение 2-3 дней эту работу планируем завершить полностью», - уточнил Накрошаев.

Как ранее сообщал NewsVo, в выходные результате резкого скачка давления в котельной лопнули батареи в ряде домов по улицам Новгородской, Псковской, Возрождения, Костромской, Ярославской и Ленинградской. На данный момент, по словам Накрошаева, все дома подключены к теплу.