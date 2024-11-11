В Петербург нагрянули хищники – самое милое нашествие из леса наблюдают жители города

В Санкт-Петербурге и его пригородах можно обнаружить множество самых разнообразных птиц и животных. Следует отметить, что жители города очень трепетно относятся к братьям нашим меньшим и никогда их не обижают. Петербуржцы уверены, что если человек не любит животных, то в Северной столице он не приживется и навсегда останется чужаком.

Владелец Телеграм-канала «Каждой твари по паре» Павел Глазков рассказал, каких гостей из леса ему удалось обнаружить практически в центре города. Так как на улице заметно похолодало, в Санкт-Петербург нагрянули хищники и это самое милое нашествие, которое могут наблюдать петербуржцы. В город прилетели совы.

Скриншот с Телеграм-канала "Каждой твари по паре" Неясыть на дереве

Чаще всего сову можно встретить на Елагином острове. Тихое и живописное место Петербурга, эти лесные гости облюбовали уже давно. Как сообщают местные жители, некоторые совы и на лето не желают улетать в лес, а продолжают обитать в кронах городских деревьев. Чаще всего в городе можно встретить уральскую длиннохвостую неясыть.

Как сообщает Павел Глазков, такое название птицы уходит корнями в старославянский язык и вероятнее всего слово «неясыть» обозначает то, что эта птица в пищу не годится. То есть, сыт с нее не будешь.

Неясыти, это отдельный род сов, но, как и другие пернатые собратья, они относятся к хищным птицам, поскольку основу их рациона составляют мелкие грызуны. Иногда даже белки с воронами могут стать добычей неясыти. Как правило, крысы и мыши предпочитают зимовать в городе, поскольку там проще найти пропитание. А вслед за ними в город перебираются и совы.

Увидеть неясыть днем практически невозможно, поскольку эти птицы являются ночными хищниками. Днем они отдыхают в дуплах или на ветках деревьев, а вечером отправляются на охоту. Поэтому, проще всего заметить сову рано утром, когда птица возвращается домой или вечером, когда она собирается вылетать за добычей.

Если вы заметили в городе сову, то постарайтесь не испугать птицу съемками видео и фото на память.

Источник: Телеграм