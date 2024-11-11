Новые для Вологодчины виды насекомых обнаружены под Тотьмой

[ Общество ]

В Тотемском округе Вологодской области ученые обнаружили два вида насекомых, которые ранее не встречались на территории Вологодской области. Насекомых обнаружили преподаватели Института математики, естественных и компьютерных наук ВоГУ в экспедиции по заказникам «Сондугский», «Заозерский» и «Изониха». Там, в частности, были найдены усач изумрудный и стрелка болотная.

«Оба вида насекомых зарегистрированы в Вологодской области впервые. Ареал обитания усача изумрудного – Сибирь и центральная Европа. Стрелка болотная в основном встречается в европейской части России, Сибири и на Дальнем Востоке. На трех территориях в Тотемском районе мы изучали биоразнообразие, состояние природных сообществ. На основе собранных материалов составлены рекомендации по защите особо охраняемых природных территорий от угроз антропогенного и природного характера – пожаров, рубок, загрязнений водоёмов», — рассказал старший преподаватель кафедры биологии и химии ВоГУ Андрей Чхобадзе.

Обследование особо охраняемых природных территорий проводится по контракту с региональным министерством природных ресурсов и экологии, - сообщает пресс-служба ВоГУ.

Теги:
насекомые ВоГУ экспедиция
пресс-служба ВоГУ
 

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