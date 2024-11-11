Легендарный танк времен ВОВ появился в Череповце

[ Общество ]

В Череповце установлен легендарный танк времен Великой Отечественной войны Т-34. Техника установлена в городском Парке Победы.

«Теперь в Череповце есть своя боевая машина 1941-1943 годов. Она собрана из двух частей: корпус танка был поврежден в сражении подо Ржевом, башня - из Прибалтики. 90 процентов всех деталей - оригинальные. Если приглядеться, можно увидеть на броне следы от попадания снарядов», - рассказал мэр города Вадим Германов.

По его словам, боевая машина найдена сотрудниками музейного объединения города Энгельс, которые собирают исторические танки.  

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