Легендарный танк времен ВОВ появился в Череповце

В Череповце установлен легендарный танк времен Великой Отечественной войны Т-34. Техника установлена в городском Парке Победы.

«Теперь в Череповце есть своя боевая машина 1941-1943 годов. Она собрана из двух частей: корпус танка был поврежден в сражении подо Ржевом, башня - из Прибалтики. 90 процентов всех деталей - оригинальные. Если приглядеться, можно увидеть на броне следы от попадания снарядов», - рассказал мэр города Вадим Германов.