Несмотря на проигрыш, у Камала Харрис еще есть шансы стать президентом США

Неделю назад закончились выборы в США, имя победителя известно. Как известно, кандидат от демократической партии Камала Харрис с треском проиграла своему оппоненту Дональду Трампу. И как это не смешно, но она еще сохраняет за собой шанс стать президентом Америки.

Конечно же, результаты выборов никто отменят не собирается, для этого просто нет никаких предпосылок. Если даже что-то случится с Дональдом Трампом, как пророчат злые языки, его место займет Джеймс Вэнс. Но все же у Камалы Харрис есть призрачные шансы посидеть в кресле президента.

Это может произойти, если за оставшиеся два месяца до инаугурации Трампа, нынешний президент США Джо Байден сложит свои полномочия. В таком случае по законам США его место должен занять вице-президент, то есть никто иной как Камала Харрис.

На последних видео, которые сегодня появились в сети, было видно, как Джо Байден тяжело идет по местному пляжу, он удерживается на ногах только благодаря поддержке своего помощника.

Между тем политический советник Демократической партии, бывший директор по коммуникациям вице-президента США Камалы Харрис Джамал Симмонс сделал неожиданное заявление. Он предложил Джо Байдену уйти в отставку и хотя бы на месяц уступить свое место Харрис, о чем написало издание Newsweek.

До вступления в должность Дональда Трампа осталось чуть более двух месяцев. Состояние Байдена очевидно ухудшается. И если данное предложение воплотится в жизнь, то по задумке Симмонса, Харрис освободит следующую женщину-кандидата от «исторического бремени первой женщины-президента».

«Джо Байден был феноменальным президентом, он выполнил так много своих обещаний. Осталось одно обещание, которое он может выполнить, будучи переходной фигурой. Он может уйти с поста в течение следующих 30 дней, сделав Камалу Харрис президентом Соединенных Штатов», - заявил Симмонс.

Также по задумке политика, Передача власти Харрис будет способствовать изменению общественного восприятия и создаст совершенно иную политическую атмосферу в стране.

Ну а как все будет в реальной жизни, покажет время. Сегодня многие события меняются очень стремительно, так что ничего исключать нельзя …

