Вологодский автовокзал повышает цены на билеты

[ Общество ]

Вологодский автовокзал повышает стоимость проезда на пригородных и междугородных маршрутах. Повышение цены на билеты руководство вокзала объясняет возросшими затратами.

«В связи с возросшими затратами предприятий-перевозчиков, в том числе увеличением стоимости топлива, запасных частей, услуг сервисного обслуживания, а также планируемого увеличения налоговой базы, с 1 декабря 2024 года изменится стоимость проезда на пригородных и междугородных маршрутах», - говорится в группе «Автовокзал 35 Вологда».

На сколько вырастут цены на билеты, в группе не указано. Администрация советует уточнять стоимость проезда по телефону справочной службы.

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