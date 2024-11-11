Вологодский автовокзал повышает цены на билеты

Вологодский автовокзал повышает стоимость проезда на пригородных и междугородных маршрутах. Повышение цены на билеты руководство вокзала объясняет возросшими затратами.

«В связи с возросшими затратами предприятий-перевозчиков, в том числе увеличением стоимости топлива, запасных частей, услуг сервисного обслуживания, а также планируемого увеличения налоговой базы, с 1 декабря 2024 года изменится стоимость проезда на пригородных и междугородных маршрутах», - говорится в группе «Автовокзал 35 Вологда».

На сколько вырастут цены на билеты, в группе не указано. Администрация советует уточнять стоимость проезда по телефону справочной службы.