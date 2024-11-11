В Вологде закрылось движение маломерных судов

В этом году навигация для маломерных судов закрывается с 11 ноября на всей территории Вологодской области. Об этом рассказали в пресс-службе администрации города Вологды.

Под исключение попадают только маломерные суда организаций, проводящих аварийно-спасательные работы, осуществляющих промышленное рыболовство, рыбоводство, государственный контроль (надзор) за безопасной эксплуатацией маломерных судов, а также в области рыболовства и охраны водных биологических ресурсов, для судов особой конструкции (аэролодки, аэроботы) и судов на воздушной подушке.

«Использование маломерных судов после закрытия навигации небезопасно. Нахождение судна в воде при минусовых температурах ведёт к его обледенению. Нарушается устойчивость плавсредства, оно может опрокинуться», — отметили в администрации города.

Напомним, 5 ноября на берегу реки Вологды установили 20 предупреждающих аншлагов. Переход через реку запрещён до нарастания толщины льда не менее 7 см. В течение всего зимнего периода ежедневно спасатели будут проводить замеры толщины льда в различных частях и доводить информацию до населения. Помимо этого, в ежедневном режиме будет проводиться патрулирование городских водоемов.