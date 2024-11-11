Аномальную погоду обещают синоптики на предстоящей неделе

Вологодские синоптики на предстоящей неделе обещают аномальную погоду.

В первой половине недели ожидаются заморозки до -6 градусов по ночам, днем от -2 градусов в восточных районах до +1 градуса на западе области. Возможна небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя.

«Начиная с четверга, погоду в регионе будут определять атлантические циклоны, а именно их атмосферные фронты. В четверг и пятницу пройдут осадки от слабых до умеренных в виде мокрого снега и дождя. При этом температурный фон останется на 2-3 градуса выше нормы, в ночные часы до -3 градусов, днем +4 градусов.

По словам синоптиков, в выходные дни сохранится положительная аномалия среднесуточной температуры.