Следователи проводят проверку по факту смерти мужчины при пожаре в Кирилловском округе

Смертельное происшествие случилось вчера ночью, 10 ноября, в селе Иванов Бор Кирилловского округа. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Вологодской области.

Когда специалисты МЧС прибыли на место происшествия, огнем были охвачены три деревянных частных дома. Огнеборцев вызвали соседи, которым удалось самостоятельно эвакуироваться.

После тушения возгорания в одном из домов, с которого начался пожар, огнеборцы обнаружили погибшего мужчину, предположительно, собственника здания.

В настоящее время следственными органами СУ СК России по Вологодской области проводится процессуальная проверка.