Следователи проводят проверку по факту смерти мужчины при пожаре в Кирилловском округе

[ Происшествия ]

Пожар

Смертельное происшествие случилось вчера ночью, 10 ноября, в селе Иванов Бор Кирилловского округа. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Вологодской области.

Когда специалисты МЧС прибыли на место происшествия, огнем были охвачены три деревянных частных дома. Огнеборцев вызвали соседи, которым удалось самостоятельно эвакуироваться.

После тушения возгорания в одном из домов, с которого начался пожар, огнеборцы обнаружили погибшего мужчину, предположительно, собственника здания.

В настоящее время следственными органами СУ СК России по Вологодской области проводится процессуальная проверка.

«Следователи выехали на место и произвели осмотр. Предварительно, причиной возгорания явилась неосторожность при курении со стороны погибшего. Назначена судебно-медицинская экспертиза, будут выяснены причины произошедшего», — рассказали в пресс-службе СУ СК России по Вологодской области.

Теги:
погиб в пожаре следственный комитет
Фото: пресс-служба СУ СК России по Вологодской области
 

Последние новости

Следователи проводят проверку по факту смерти мужчины при пожаре в Кирилловском округе
Череповчанин после отдыха в сауне с таинственной незнакомкой заявил об ограблении
Популярный у вологжан священник рассказал о новом месте службы
План создания зон отдыха в парке «Русский Север» подготовили специалисты
Мобильное приложение билайна получило крупнейшее обновление в истории
Череповецкая «Северсталь» не смогла переиграть минское «Динамо»
Наружное освещение появилось на восьми улицах Вологды
86 несанкционированных свалок ликвидировали на Вологодчине с начала года
Как маникюр становится статусом: секреты дизайна, который выглядит дорого
Котировки биткоина впервые превысили $80 тысяч. Куда курс пойдет дальше?