Череповчанин после отдыха в сауне с таинственной незнакомкой заявил об ограблении

[ Общество ]

В Череповце 49-летний местный житель заявил об ограблении после отдыха в сауне с незнакомой дамой. Так мужчина решил скрыть от супруги потраченные на отдых 32 тысячи рублей.    

«По версии следствия, в августе текущего года житель города Череповца обратился в отдел полиции с заявлением о совершении в отношении него неустановленным лицом открытого хищения денежных средств в сумме 32 тыс. рублей, с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья», - рассказали в прокуратуре Вологодской области.

После проведенной проверки оказалось, что никакого ограбления не было и мужчина решил обмануть супругу, чтобы избежать семейного конфликта. В его отношении было возбуждено уголовное дело по статье за заведомо ложный донос.

В ближайшее время дело будет направлено в суд.

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