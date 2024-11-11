План создания зон отдыха в парке «Русский Север» подготовили специалисты

План рекреационной деятельности национального парка «Русский Север» разработан по инициативе губернатора Вологодской области. В рамках проекта в парке до 2030 года появятся 11 экотроп и 15 площадных объектов.

«Совместно с Минприроды России продолжаем работу по развитию уникальной природной территории, жемчужины Вологодской земли — национального парка «Русский Север». Создадим здесь 11 экотроп и 15 площадных объектов: остановочные смотровые площадки для наблюдения за животными, территории для стоянок караванеров. Рассчитываем выполнить эту работу до 2030 года», — рассказал Георгий Филимонов.

В настоящее время на территории Кирилловского округа реализуется девять инвестиционных проектов, которые призваны раскрыть туристический потенциал особо охраняемой природной территории федерального значения. В частности, реализуются проекты по строительству гостиниц, кемпингов и обустройству пляжных зон.

Кроме того, впервые в истории Вологодской области национальный парк «Русский Север» получил субсидию из областного бюджета в виде гранта на строительство визит-центра в Кириллове. Работы уже идут полным ходом и находятся на личном контроле главы региона.