Череповецкая «Северсталь» не смогла переиграть минское «Динамо»

Череповецкая «Северсталь» проиграла минскому «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ, но сохранила за собой четвёртую строчку на Западе.

Команды встречались уже пятый раз в текущем сезоне и счёт личных встреч перед этим матчем был 3:1 в пользу «Северстали».

Накануне череповчане также первыми открыли счёт. В середине первого периода Тимур Муханов отправил шайбу в ближний верхний угол с передачи Егора Степанова. В дальнейшем, правда, забивали только хозяева. До перерыва минчане смогли сравнять счёт, а во втором периоде ещё дважды Константину Шостаку пришлось доставать шайбу из своих ворот. Итог матча 1:3.

«Мы достаточно неплохо начали этот матч, создали моменты. Был контроль шайбы, но, увы, второй период провели бездарно. Упустили инициативу. Соперник больше контролировал, больше бросал. Это и предрешило исход матча», - сказал после игры главный тренер череповчан Андрей Козырев.

Несмотря на это поражение, «Северстали» удалось сохранить 4 строчку Западной конференции, имея 30 очков. Следующий матч «жёлто-чёрные» проведут завтра против подмосковного «Витязя».