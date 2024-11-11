Наружное освещение появилось на восьми улицах Вологды

В областной столице завершено строительство сетей наружного освещения на восьми улицах. Об этом в своем телеграмм-канале сообщил мэр города Андрей Накрошаев.

В частности, освещение смонтировано на Техническом переулке, улицах 8-й Садовой и Щеглинской. На этих участках установлено 47 энергосберегающих светильников, и свет уже есть.

Еще на пяти улицах полностью готовы сети, а подключать их планируют в ближайшее время. В этот список вошли участки от ул. Фрязиновской до ул. Карла Маркса, 87а; от ул. Возрождения до Ягодной, 10; улицы Городской Вал (от ул. Разина до ул. Пугачева); Подлесная в селе Молочном; Пионерская (между домами 8-14а). Всего здесь установлено 58 светильников.