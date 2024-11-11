Наружное освещение появилось на восьми улицах Вологды

[ Общество ]

Фонарь

В областной столице завершено строительство сетей наружного освещения на восьми улицах. Об этом в своем телеграмм-канале сообщил мэр города Андрей Накрошаев.

В частности, освещение смонтировано на Техническом переулке, улицах 8-й Садовой и Щеглинской. На этих участках установлено 47 энергосберегающих светильников, и свет уже есть.

Еще на пяти улицах полностью готовы сети, а подключать их планируют в ближайшее время. В этот список вошли участки от ул. Фрязиновской до ул. Карла Маркса, 87а; от ул. Возрождения до Ягодной, 10; улицы Городской Вал (от ул. Разина до ул. Пугачева); Подлесная в селе Молочном; Пионерская (между домами 8-14а). Всего здесь установлено 58 светильников.

«При поддержке губернатора Георгия Филимонова в этом году в Вологде оборудуем 19 новых участков сетей уличного освещения протяженностью 11,4 км. А это 394 светильника. Кроме того, на трассе М-8 заменены 123 светильника с натриевыми лампами на светодиодные. Светлее стал участок протяженностью почти 2,5 км», — рассказал Андрей Накрошаев.

Теги:
уличное освещение светильники
Фото: тг-канал Андрея Накрошаева
 

Последние новости

Череповецкая «Северсталь» не смогла переиграть минское «Динамо»
Наружное освещение появилось на восьми улицах Вологды
86 несанкционированных свалок ликвидировали на Вологодчине с начала года
Как маникюр становится статусом: секреты дизайна, который выглядит дорого
Котировки биткоина впервые превысили $80 тысяч. Куда курс пойдет дальше?
Марсоход NASA обнаружил на Марсе зелень
В нескольких домах Вологды прорвало радиаторы из-за скачка давления
Три человека погибли в страшной аварии под Устюжной
Череповецкая «Северсталь» вырвала победу у китайского «Куньлунь Ред Стар»
По данным ФТС 60-70% коньяка в России фальсификат. Как определить подделку?