86 несанкционированных свалок ликвидировали на Вологодчине с начала года

[ Общество ]

Свалка

В Вологодской области подвели предварительные итоги по ликвидации несанкционированных свалок отходов.

«Президент России В.В. Путин поручил ликвидировать все несанкционированные свалки к 2030 году. Так, на территории Вологодской области на начало этого года существовало 124 свалки, 86 из них уже ликвидировали. Площадь очищенных земель составляет 16 гектаров», ­— рассказал Георгий Филимонов.

В настоящее время ежегодный показатель по ликвидации свалок на территории Вологодчины выполнен в полном объеме.

Работа по ликвидации свалок и очистке региона от загрязнений будет продолжена. По словам Георгия Филимонова, это позволит значительно улучшить качество жизни и сохранить природные ресурсы.

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