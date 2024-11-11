86 несанкционированных свалок ликвидировали на Вологодчине с начала года

В Вологодской области подвели предварительные итоги по ликвидации несанкционированных свалок отходов.

«Президент России В.В. Путин поручил ликвидировать все несанкционированные свалки к 2030 году. Так, на территории Вологодской области на начало этого года существовало 124 свалки, 86 из них уже ликвидировали. Площадь очищенных земель составляет 16 гектаров», ­— рассказал Георгий Филимонов.

В настоящее время ежегодный показатель по ликвидации свалок на территории Вологодчины выполнен в полном объеме.

Работа по ликвидации свалок и очистке региона от загрязнений будет продолжена. По словам Георгия Филимонова, это позволит значительно улучшить качество жизни и сохранить природные ресурсы.