Котировки биткоина впервые превысили $80 тысяч. Куда курс пойдет дальше?



Биткоин продолжает устанавливать рекорды. На сегодняшних торгах на бирже Binance котировки этой криптовалюты выросли на 4,6%, и был достигнут уровень в $80 тыс. за одну электронную монету. Однако после скачка стоимость криптовалюты стала снижаться. По состоянию на 15:50 мск она составляет $79 392,7.

С большой долей вероятности, это промежуточная остановка, и в ближайшем будущем мы сможем увидеть еще большие значения.

Недельный рост биткоина составил почти 16%. Аналитики связывают рост электронных денег с так называемым ралли Трампа. После победы на выборах, он заявил, что США должны создать резерв биткоинов, после чего погасить государственный долг. И хоть данное высказывание было воспринято как шутка, биткоин устремился вверх.

Тем временем финансовый аналитик Михаил Беляев считает, что после очередного рекорда в Биткоине может начаться коррекция.

Однако некоторые аналитики прогнозируют стоимость одного биткоина в $100 тыс.

Стоит ли инвестировать свои свободные действия в криптовалюту. До сих пор остается неизвестным, кто остается бенефициаром данного рынка. Биткоин (ВТС) является очень волатильной валютой, что может привести к большим потерям при торговле этим инструментом. Поэтому людям не имеющим опыта инвестирования в рисковые инструменты, с биткоином лучше не связываться.

