Три человека погибли в страшной аварии под Устюжной

[ Происшествия ]

Страшная авария произошла сегодня ночью под Устюжной. Около 4 часов ночи на 13-м километре автодороги Устюжна – Сандово столкнулись легковой автомобиль Митсубиси Лансер и грузовой КАМАЗ.

По предварительным данным, на встречную полосу выехал легковой автомобиль, где произошло лобовое столкновение с КАМАЗом.

«В результате ДТП погибли водитель и два пассажира легкового автомобиля. Личности пассажиров устанавливают сотрудники полиции. От удара КАМАЗ съехал в кювет и столкнулся с деревом. Водитель грузовика за медпомощью не обращался», - рассказали в пресс-службе регионального УМВД.

Обстоятельства аварии устанавливают сотрудники Госавтоинспекции.

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