Череповецкая «Северсталь» вырвала победу у китайского «Куньлунь Ред Стар»

Череповецкая «Северсталь» вырвала победу у китайского клуба «Куньлунь Ред Стар» в матче Регулярного чемпионата КХЛ.

Команды в стартовом периоде дважды обменялись забитыми голами. Причём, череповчанам дважды пришлось отыгрываться. Сначала Иван Подшивалов с передачи Давида Думбадзе отправил шайбу под щитками вратаря соперника, сделав счёт 1:1. На это хозяева очень быстро ответили своей шайбой, во второй раз выйдя вперёд. Затем уже сам Думбадзе забил гол, во второй раз в этом матче сравнивая счёт.

Второй период получился не менее насыщенный, чем первый. Сначала Илья Иванцов вывел «Северсталь» вперёд впервые в этот вечер. Реализовать численно большинство череповчанам не удалось, но как только у «драконов» вышел пятый полевой игрок, Иванцов забросил свою шайбу. Хозяева вновь сравняли счёт на экваторе матча. Спустя ещё две минуты Кирилл Пилипенко вышел один на один с Джереми Смитом и обыграл вратаря «Куньлуня» в ближнем бою.

Ключевой момент матча случился перед вторым перерывом. Хоккеист череповчан Владимир Грудинин поймал на себя шайбу, которая летела уже в пустые ворота и не дал хозяевам вновь сравнять счёт.

Третий период «сталевары» выстояли, доведя матч до победы 4:3 и с 30 очками занимают сейчас 4 место Западной конференции КХЛ. Сегодня «Северсталь» сыграет против минского «Динамо».