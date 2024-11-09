По данным ФТС 60-70% коньяка в России фальсификат. Как определить подделку?

Сообщения о выявлении подпольного производства алкоголя в России периодически появляются в российских СМИ. Правоохранительные органы нещадно борются с этой проблемой. Но, если верить ФТС, то паленка прочно захватила российский рынок.

Выступая на на Российском винодельческом форуме, начальник Центрального экспертно-криминалистического таможенного управления ФТС Георгий Самосоров заявил, что 60-70% коньяка в России является фальсификатом. Об этом свидетельствуют регулярные проверки алкогольной продукции. Под фальсификатом чиновник подразумевает использование производителями не виноградных сортов спирта, нарушение срока выдержки, добавление в продукт ароматизаторов и красителей. По сути весь коньяк, продающийся в российских магазинах не соответствует требуемой технологии его производства.

С мнением чиновника косвенно согласен и эксперт алкогольного рынка Денис Пузырев автор Telegram-канала «Пьяный мастер». По его мнению о фальсификате конька может говорить его цена. Если бутылка коньяка стоит столько, сколько и бутылка водки, то покупателя это должно насторожить. Производство коньяка намного более затратное и технологически более длительный процесс, поэтому и цена его гораздо дороже.

С приведенными цифрами не согласен директор московского филиала таможенного представителя Forza Александр Глебов, по его мнению показатели сильно завышены, хотя проблема имеет место. На пути фальсификата должна встать система автоматического учета и контроля, которая сегодня внедряется повсеместно. Она постоянно совершенствуется, именно автоматика должна поставить заслон фальсификату. В случае выявления нарушений, у производителей коньячной продукции могут возникнуть проблемы, поэтому постепенно качество будет повышаться.

Но самый лучший способ избежать фальсификата, это не пить, в любом случае здоровее будете …