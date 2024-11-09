Можно потерять все. Михаил Хазин назвал самые опасные способы инвестирования на 2025 год

Как сберечь свои средства от обесценивания для россиян был всегда актуальным. В нынешней непростой ситуации, когда в мире есть множество точек напряжений, а экономисты пугают кризисом, это сделать еще сложнее. Как избежать ошибки в данном конкретном моменте, свой совет россиянам дал известный экономист Михаил Хазин.

В своем интервью изданию ИА DEITA.RU, эксперт посоветовал открыть счет в банке под сложный процент с максимальным сроком. Таким образом можно максимально безопасно сберечь свои средства от высокой инфляции.

Хазин отметил, что в нынешней ситуации заработать на своих сбережениях практически невозможно. Самое главное не потерять все накопленные средства. Для этого как раз есть уникальная ситуация. Банки предлагают по вкладам очень высокие проценты, и именно сейчас этим нужно пользоваться, поскольку снижение ставки рефинансирования не за горами, а вслед за ней вниз пойдут и ставки по вкладам для физических лиц.

При этом Хазин категорически не рекомендует россиянам покупать акции, криптовалюту, и тем более участвовать в разного рода финансовых схемах, куда людей завлекают супер высокими доходами и полным отсутствием какой-либо гарантии надежности вложений.

За стремительным ростом того же биткоина стоят неизвестные силы, которые в любой момент могут обрушить стоимость криптовалюты до нуля. Также опасно связываться и акциями, которые сегодня стоят неадекватно дорого. В условиях надвигающегося кризиса падать могут все активы, включая даже золото. А банковский вклад людям даст пусть и небольшой, но гарантированный доход.

