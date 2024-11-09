В Вологде близится к завершению ремонт в школе №8

Ремонт в вологодской школе №8 близится к завершению. В здании старшей школы частично еще идут строительные работы.

Уже запущен в работу главный вход со стороны улицы Чехова и идут занятия в первом блоке здания. Во втором блоке работы завершаются, и уже проводится клининг, совсем скоро он тоже будет готов принять детей. В третьем блоке работы пока еще идут.