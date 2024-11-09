В Вологде близится к завершению ремонт в школе №8

[ Общество ]

Ремонт в вологодской школе №8 близится к завершению. В здании старшей школы частично еще идут строительные работы.

Уже запущен в работу главный вход со стороны улицы Чехова и идут занятия в первом блоке здания. Во втором блоке работы завершаются, и уже проводится клининг, совсем скоро он тоже будет готов принять детей. В третьем блоке работы пока еще идут.

«Напомню, здание начальной школы было сдано к 1 сентября, а полностью ремонт должен завершиться к концу этого года. Работы проходят в рамках федерального проекта «Модернизация школьных систем образования» и под патронажем главы региона Георгия Филимонова», - отметил глава Вологды Юрий Сапожников.

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