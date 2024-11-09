В Вологде наградили медицинских работников

[ Общество ]

В штабе общественной поддержки Вологды состоялась встреча с выдающимися людьми, посвятившими более 30 лет своей жизни служению на благо здоровья горожан.

«Как председатель комитета по образованию, культуре и социальным вопросам и по поручению главы Вологды Юрия Сапожникова, я имела честь вручить этим героям нашего времени заслуженные награды. Их вклад в развитие здравоохранения нашего города невозможно переоценить», - отметила депутат Вологодской городской Думы Валентина Попова.

Такие встречи напоминают о важности работы каждого человека, но особенно тех, кто ежедневно стоит на страже здоровья нашей страны, - уточнили в пресс-службе городской Думы.

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