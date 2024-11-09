Новые эпизоды появились в деле Евгения Шулепова

В региональном управлении следкома рассказали о новых эпизодах в деле бывшего главы Вологды Евгения Шулепова.

«По версии следствия, в период 2008-2016 г.г. Глава МО «Город Вологда» за беспрепятственный ввод в эксплуатацию построенных объектов получил взятки в виде денег, перечисленных на счет аффилированной ему организации, а также в виде жилого дома и участка в центральной части города. Общая сумма взяток превысила 9 млн рублей», - сообщает региональный следком.

Также ведомство сообщает о нарушениях при реализации программы переселения граждан из ветхого и аварийного жилья. В частности, при участии Евгения Шулепова заключались муниципальные контракты с подрядчиками по завышенной стоимости, а дома своевременно не признавались аварийными и подлежащими сносу.

«Помимо этого, глава причастен к приватизации и последующей продаже, а также к использованию в личных целях муниципального имущества, расположенного в центральной части города, в том числе объектов культурного наследия, общей стоимостью порядка 100 млн рублей», - уточнили в следкоме.

В рамках расследования уголовного дела наложен арест на принадлежащие Шулепову здания, несколько земельных участков и на автомобиль общей стоимостью порядка 80 млн рублей.

В пресс-службе управления следственного комитета пояснили, что суд продлил экс-главе Вологды срок содержания под стражей.