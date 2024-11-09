Новая ёлка появилась во дворе на Псковской, 8а Вологды

На детской площадке по адресу Псковская, 8а Вологды высажена новая ёлка, которая станет украшением двора и долгожданным символом праздников. Благодаря договоренности депутата Василия Аверьянова с департаментом городского хозяйства удалось заменить прежнюю елку, которая уехала в питомник, на новую.

Теперь на площадке стало не только красиво, но и просторно: благодаря удачному размещению дерева освободилось больше места для игр.