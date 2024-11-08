Ремонт тротуара на Проспекте Победы должны завершить до конца недели

Мэр Вологды Андрей Накрошаев дал задачу подрядчику завершить ремонт тротуаров на проспекте Победы до конца недели. По его словам, сроки ремонта уже затянуты, о чем вологжане пишут в соцсетях, поэтому основной объем необходимо выполнить за выходные дни.

«Фактически компании «Дорсервис» осталось уложить 200 м тротуарной плитки и 20 м колотой брусчатки на парковке. Дал поручение усилить бригады, рабочих стало значительно больше. Параллельно подрядчик начал вывозить с парковки у городского рынка лишние стройматериалы и технику», - написал Накрошаев в соцсетях.