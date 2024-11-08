Ремонт тротуара на Проспекте Победы должны завершить до конца недели

[ Общество ]

Мэр Вологды Андрей Накрошаев дал задачу подрядчику завершить ремонт тротуаров на проспекте Победы до конца недели. По его словам, сроки ремонта уже затянуты, о чем вологжане пишут в соцсетях, поэтому основной объем необходимо выполнить за выходные дни.

«Фактически компании «Дорсервис» осталось уложить 200 м тротуарной плитки и 20 м колотой брусчатки на парковке. Дал поручение усилить бригады, рабочих стало значительно больше. Параллельно подрядчик начал вывозить с парковки у городского рынка лишние стройматериалы и технику», - написал Накрошаев в соцсетях.

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