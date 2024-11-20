Сутки на самоликвидацию. Губернатор Курганской области выдвинул диаспорам жесткое требование

В связи с обострившейся обстановкой с мигрантами, власти многих регионов вынуждены принимать экстренные меры по стабилизации обстановки. Все мероприятия в основном сводятся к запрету для мигрантов на работу в той или иной сфере. Своим видением решения этой проблемы поделился губернатор Курганской области.



Выступая в программе «Царьград.Главное» Вадим Шумков заявил, что он настаивает на полной юридической ликвидации всех этнических диаспор в максимально короткие сроки. Он предложил решить этот вопрос в течение 24 часов. Первый раз он озвучил это требование полтора года назад. Тогда эта инициатива была одобрена обществом, и вот сегодня она опять актуальна как никогда.



«Я сказал, что такие диаспоры в течение суток должны быть ликвидированы, то есть должны автоматически сниматься с учёта как юрлица, – отметил Шумков. – Это не жёстко, это правильно. Страна, стремящаяся к безопасности, обязана себя защищать».



Также чиновник предлагает рассматривать любого представителя диаспоры как соучастника и привлекать к ответственности, за попытки выгородить преступников, или же смягчить им наказание.



«Человек, представляющий диаспору и оправдывающий таких нарушителей, должен рассматриваться как пособник преступления. Тогда всё станет на свои места», – подчеркнул Шумков.



Сегодня это предложение получило новый смысл, когда в России зафиксированы случаи этнических диаспор провести во власть в регионах своих людей. Диаспоры, которые не согласны выполнять российские законы, должны быть ликвидированы в соответствии с этими самыми законами, и в этом деле должен проявить активность Минюст.



Наверное, это предложение стоит рассмотреть на самом высшем уровне…

