В Вологде создают «карманный парк»

[ Общество ]

Парк

В областной столице специалисты благоустраивают территорию в жилом секторе на ул. Карла Маркса, 60. Об этом в своем телеграмм-канале рассказал мэр Вологды Андрей Накрошаев.

«Площадка выровнена, установлены и подключены современные уличные фонари. Появились очертания дорожек, на основание из щебня и песка будет уложено порядка 600 квадратных метров плитки», – поделился Андрей Накрошаев.

Парк займет около 1400 квадратных метров площади. Ранее территория была запущена. В планах также установка скамейки, качели, урны, высадка ели в центре парка.

Проект почти полностью реализуется за счет внебюджетных средств, в том числе при поддержке бизнеса.

Парк

Теги:
благоустройство парк
Фото: тг-канал Андрея Накрошаева
 

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