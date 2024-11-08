Хакеры атаковали сайты вологодских предприятий

Эксперты из «Солара»проанализировали количество атак ботов на сайты малого бизнеса Вологодской области и в первую очередь на небольшие интернет-магазины. В конце октября 2024 года количество атак увеличилось, что связано со стартом сезона распродаж, включая Всемирный день шоппинга 11 ноября и знаменитую «Черную пятницу».



В этот период боты атакуют интернет-магазины разными способами — например, создают ложные заявки на бронь товара, закидывают горячие линии спам‑звонками и массово заполняют формы обратной связи на сайтах, имитируя высокий спрос. Все это не оставляет небольшим компаниям времени на обработку настоящих заказов, что, в свою очередь, полностью останавливает рабочие процессы и лишает малый бизнес значительной части прибыли.

В первой половине 2024 годабыл зафиксирован рост DDoS-атак именно в регионах России, а также увеличение атак на небольшие компании среднего и малого бизнеса.

По данным экспертов из «Солара», в 2025 году эти тренды продолжат усиливаться: ожидается рост количества веб- и DDoS-атак на сферы услуг малого бизнеса, например, на сайты небольших операторов связи, компаний по оказанию бытовых услуг, ремонта техники, образовательных онлайн-курсов и др. Предприятиям, у которых есть собственные сайты или интернет-магазины, необходимо постоянно действовать на опережение: не дожидаться роста атак, а постоянно совершенствовать свои меры кибербезопасности, внедрять многоуровневую защиту и проводить регулярные проверки уязвимостей.

Чтобы сократить ущерб от DDoS-атак, веб-атак и атак ботов, эксперты советуют предприятиям малого бизнеса использовать облачные сервисы. В них интегрированы различные инструменты для защиты сайтов и интернет-магазинов.