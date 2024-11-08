Вологодчина оказалась в «зеленой зоне» рейтинга Минприроды по обращению с ТКО

Губернатор Вологодской области сообщил, что вопросы обращения с отходами находятся на особом контроле.

«В рейтинге Минприроды РФ находимся в «зеленой зоне» по обеспеченности контейнерным парком для накопления ТКО и мусоровозной техникой. Важно поддерживать заданный темп: за 3 года планируем установить более 3,6 тысяч площадок в регионе. Программа направлена на модернизацию контейнерных площадок и приведение их в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями», – рассказал Георгий Филимонов.

Работа ведется сразу в нескольких направлениях. Сейчас разрабатывается инвестпроект по созданию объекта в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами, принимаются меры по стабилизации деятельности региональных операторов в Восточной и Западной зонах области.

Кроме того, на Вологодчине создана региональная межведомственная рабочая группа по вопросам обращения с ТКО. В нее входят представители областного Правительства, федеральных органов власти, силовых ведомств, предприятий, организаций и региональных операторов.