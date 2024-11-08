Мужчина ответит в суде за гибель двух человек на озере в Усть-Кубинском округе

[ Происшествия ]

Напомним, трагедия произошла 18 июля этого года на озере Белавинском вблизи деревни Стафилово. Семеро человек, в том числе четверо детей, сплавлялись на лодке по озеру. В какой-то момент судоводитель, житель города Череповца, не справился с управлением, и все оказались в воде. К несчастью, женщине и ребенку не удалось выбраться, и они погибли.

Как сообщает пресс-служба СУ СК России по Вологодской области, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, а его малолетняя племянница и ее бабушка, позже погибшие, были без спасательных жилетов.

В настоящее время расследование уголовного дела завершено. Мужчина обвиняется в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта лицом, повлекшем по неосторожности смерть двух лиц.

«По ходатайству органов следствия в отношении фигуранта была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Под тяжестью собранных доказательств обвиняемый признал вину и дал полные показания об обстоятельствах совершенного преступления. Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением будет передано в суд для рассмотрения по существу», – рассказали в пресс-службе ведомства.

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Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Вологодской области
 

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