Мужчина ответит в суде за гибель двух человек на озере в Усть-Кубинском округе

Напомним, трагедия произошла 18 июля этого года на озере Белавинском вблизи деревни Стафилово. Семеро человек, в том числе четверо детей, сплавлялись на лодке по озеру. В какой-то момент судоводитель, житель города Череповца, не справился с управлением, и все оказались в воде. К несчастью, женщине и ребенку не удалось выбраться, и они погибли.

Как сообщает пресс-служба СУ СК России по Вологодской области, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, а его малолетняя племянница и ее бабушка, позже погибшие, были без спасательных жилетов.

В настоящее время расследование уголовного дела завершено. Мужчина обвиняется в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта лицом, повлекшем по неосторожности смерть двух лиц.