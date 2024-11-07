В школе №13 в Вологде заканчивается ремонт

[ Общество ]

Школа

На финишный этап выходят ремонтные работы в школе №13. Об этом в своем телеграмм-канале сообщил мэр города Андрей Накрошаев.

«В начале октября на объект зашла компания «Базис ЛТД», контракт с предыдущим подрядчиком мы расторгли по причине нарушения сроков и некачественного выполнения работ. Помимо этого, были обнаружены скрытые недочеты, которые зимой привели бы к коллапсу. Проверил, что удалось сделать, и выяснил, какая помощь нужна», – рассказал Андрей Накрошаев.

У рабочих ушел месяц, чтобы переделать пожарную сигнализацию, системы вентиляции, отопления и водоснабжения. В настоящее время работы все еще продолжаются на первом этаже основного здания, в пристройке и переходе. Однако мэр Вологды отметил, что учебному процессу это никак не мешает.

Через неделю начнется чистовая отделка. Для поддержания в здании комфортной температуры, у входов установят тепловые завесы.

В список капремонтов школа вошла при поддержке губернатора региона. Масштабных работ здесь не проводили более 50 лет.

Школа

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ремонт в школе мэр вологды
Фото: тг-канал Андрея Накрошаева
 

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