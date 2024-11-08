Вологду включили в перечень исторических поселений федерального значения

Соответствующий Приказ Министерства культуры был зарегистрирован в Министерстве Юстиции Российской Федерации.

«По поручению президента России Владимира Путина Вологда включена в перечень исторических поселений федерального значения. Новый статус открывает для областной столицы дополнительные возможности в сфере восстановления и сохранения объектов культурного наследия, а также развития архитектуры», – рассказал губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.

Вологда – один из древнейших исторических городов Русского Севера, на территории которого расположено 102 объекта культурного наследия федерального значения и 149 регионального значения.

Присвоение городу статуса исторического поселения федерального значения позволит претендовать на дополнительное федеральное финансирование для восстановления объектов культурного наследия, а также расширяет допустимые требования к градостроительным регламентам.

Отметим, ранее в перечень исторических поселений федерального значения входили только три населенных пункта Вологодской области – города Великий Устюг, Белозерск и Тотьма.