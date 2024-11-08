Вологодский спортсмен стал лучшим авиамоделистом на международных соревнованиях

[ Спорт ]

Вологжанин Вячеслав Санкин в составе сборной России стал победителем международных соревнований по авиамодельному спорту в классе свободнолетающих моделей «Кубок ВОСТОКА-2024».

Турнир прошёл в Ташкенте с 1 по 6 ноября. В нем приняли участие свыше 60 спортсменов из России, Китая, Узбекистана, США, Германии, Казахстана и Таджикистана.

В состав юношеской сборной команды России вошел вологодский спортсмен Вячеслав Санкин, которого тренирует отец - Евгений Санкин. В личном первенстве среди юношей в классе моделей F-1-A он занял первое место.

По итогам командных соревнований юношеская сборная команда России заняла первое место, также сборная команда России стала победителем.

Стоит отметить, что в общем зачете среди всех спортсменов Вячеслав занял личное шестое место.

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