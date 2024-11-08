Погода в Вологодской области будет колебаться между оттепелью и заморозками

Погода в Вологодской области будет постепенно переходить от оттепелей к заморозкам и обратно. По словам синоптиков, сейчас регион находится под влиянием теплых воздушных масс, благодаря чему температура достигла положительных значений.

Пик максимальной температуры ожидается в субботу, когда столбики термометров поднимутся до +7 градусов, при этом в большинстве районов ожидается небольшой дождь.

«В ночь на воскресенье территория Вологодской области уже окажется за холодным атмосферным фронтом, ветра развернутся на северное и северо-западное направление, начнется похолодание, днем столбики термометров не поднимутся выше +2 градусов», - рассказали в вологодском Гидрометцентре.

Похолодание продолжится в понедельник, а в ночь на вторник температура может опуститься до -8 градусов. Правда, затем вновь придет североатлантический циклон, благодаря которому ожидаются положительные температуры.