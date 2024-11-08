Футбольный клуб «Череповец» с победы стартовал в финальном этапе третьей лиги

Футбольный клуб «Череповец» с победы стартовал на финальном этапе третьей лиги. В первом туре группы D череповчане обыграли чемпионов межрегионального футбольного союза «Приволжье 2024» - саранский «Шумбрат» со счётом 4:2. Голами в составе «жёлто-чёрных» отметились Мирон Беляев, Кирилл Кульков и Владимир Макласов в первом тайме, а также Савелий Кунавин во втором.

«Очень рады взять три очка в сложном матче. Очень много борьбы было, стыков. Выдержали, красавцы. Очень важные три очка взяли для старта турнира, для подъёма настроения», - сказал после игры главный тренер череповчан Алексей Ефименко.

Отметим, что итоговый турнир среди любительских команд 3 лиги проходит в Сочи с 7 по 17 ноября. На групповом этапе ФК «Череповец - СШОР Витязь» завтра сыграет с командой «Красное Знамя» из Ногинска, а 11 ноября с магнитогорским «Металлургом».