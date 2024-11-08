Восемь зубров из Подмосковья пополнят вологодское стадо

[ Общество ]

Из Подмосковья в Вологодскую область привезут восемь зубров для пополнения стада. Четыре самца и четыре самки прибудут на Вологодчину из Центрального питомника Приокско-Террасного заповедника Московской области.  

«Решение о пополнении Вологодской популяции зубров было принято на заседании рабочей группы по сохранению зубров в России, созданной при Минприроды РФ. Завозить новых особей очень важно для генетического разнообразия и жизнестойкости популяции. Вологодская область - самая северная точка обитания зубров в мире», – рассказали в департаменте природных ресурсов, лесного и охотничьего хозяйства области.

По данным на февраль 2024 года вологодская популяция зубров насчитывает 171 особь. Новый подсчет поголовья проведут в феврале 2025 года.

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