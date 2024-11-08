Последователь Робин Гуда задержан под Череповцом

В Череповецком районе сотрудники полиции задержали последователи Робин Гуда, который раздавал украденные у хозяина деньги случайным прохожим.

Сама кража была совершена в октябре у местного фермера, который выращивает в своем хозяйстве скот.

После очередной удачной сделки мужчина приехал на своей предприятие, а деньги в сумме 355 тысяч рублей оставил в кармане куртки. Этим воспользовался 36-летний работник фермера, который вытащил деньги и начал кутить.

Сначала мужчина активно тратил деньги на спиртное и закуску, а потом начал раздавать купюры случайным прохожим в Череповце

«Прохожие порыв щедрости оценили, а вот полицейские нет», - рассказали в пресс-службе регионального УМВД.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье за кражу. Подозреваемый до суда заключен под стражу.