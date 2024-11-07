Сергей Жестянников презентовал коллегам Северо-Запада «Школу депутатов»

Спикер регионального парламента Сергей Жестянников представил коллегам северо-запада проект «Школа депутатов». Автором проекта стал депутат Законодательного собрания Антон Холодов. Руководить реализацией будет непосредственно Сергей Жестянников. В обосновании необходимости внедрения проекта спикер ЗСО сообщил, что в стране насчитывается больше 192 тыс. депутатов, однако не все исполняют обязанности добросовестно.

«Депутаты – зеркало современной власти. За ними стоят их сторонники, люди, которые за них голосовали. За каждое действие депутат несет ответственность», - заявил Сергей Жестянников.

В стране в целом и в Вологодской области в частности, сложилась проблема, когда новое поколение депутатов оказывается слабо подготовленным. Профессиональных компетенций недостаточно, в итоге множество нерешенных проблем и удар по репутации представительных органов.

Планируется установить профессиональный стандарт депутата, по которому избранник должен соответствовать восьми критериям, главный из которых – эффективное решение проблем граждан.

Обучение в «Школе депутатов» начнется в январе 2025 года и продлится ровно год. Оно будет вестись по восьми образовательным модулям. Завершится поток защитой дипломных работ. Таким образом, в регионе будет формироваться пул всесторонне подготовленных профессиональных депутатов, компетентных в решении любых вопросов.

«Школа депутатов» - абсолютно уникальный для нашей страны проект. Впервые именно в нашем регионе будет применен столь основательный подход к подготовке парламентариев. Мы задаем тренд. При переходе на одноуровневую систему местного самоуправления стремительно сокращается число депутатов. Вместе с этим возрастают требования к качеству их работы. Проблем на территориях много, нам нужна предельная включенность и экспертный подход», - отметил Сергей Жестянников.

Члены ПАСЗР проявили заинтересованность к проекту вологжан и заверили, что будут следить за его реализацией.