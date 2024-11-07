Старшеклассники Вологды узнали основы управления личными средствами

[ Общество ]

Урок финансовой грамотности для учеников 10 и 11 классов в школе №6 провела депутат Вологодской городской Думы Светлана Петрова. В ходе занятия ребята познакомились с основами грамотного обращения с деньгами.

«Это важный элемент воспитания, который помогает уже в юном возрасте привить ответственное отношение к деньгам. Когда молодежь понимает, как планировать свой бюджет и эффективно распоряжаться средствами, она уже в будущем сможет улучшить уровень жизни и приумножить свои сбережения», — отметила Светлана Петрова.

Подобные занятия будут проходить в системе. Лекторами выступят депутаты Вологодской городской Думы, члены постоянного комитета по экономике и бюджету.

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