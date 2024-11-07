Более 330 магазинов могут закрыть после ужесточения продаж алкоголя

В Вологодской области после вступления в силу закона об ограничении продаж алкогольной продукции могут закрыть более 260 магазинов. Об этом заявил представитель группы компаний «Бристоль» и «Красное и белое» Никита Черноусенко во время публичных слушаний по законопроекту, которое прошло в Общественной палате. По его словам, всего в регионе работают более 330 торговых объектов группы.

«В Вологодской области находится свыше 330 действующих объектов, в которых работают свыше 2 тысяч человек. Средняя зарплата сотрудников магазинов соотносится со средней зарплатой по всей области. В случае принятия данного законопроекта под фактический запрет продажи всей алкогольной продукции, по предварительным оценкам, попадут 80% торговых точек от общего числа магазинов, это свыше 260 торговых объектов», - заявил Черноусенко.

По его словам, в оставшихся торговых точках резко упадет траффик и товарооборот из-за запрета продажи алкоголя в будни, что также поставит вопрос об их дальнейшем закрытии. Он также заявил, что оборот именно алкогольной продукции обеспечивает рентабельность продуктового магазина, это, в свою очередь, позволяет сохранять низкие цены на продукцию.

Ограничения, как считает Черноусенко, по сути приведут к нелегальному обороту алкоголя.

«Торговые точки сети позиционирует себя как магазины «у дома», предлагающие покупателям широкий ассортимент товаров. Однако общественное восприятие таких магазинов часто связано исключительно с продажей алкогольных напитков. Чтобы стереотип изменился, полагаю, нужно поднимать уровень продуктовой линейки до 80%. Важно найти баланс между необходимостью продажи алкогольной продукции и сохранением рабочих мест», - заявил спикер Законодательного собрания области Сергей Жестянников.

Вопрос взял в проработку комитет областного парламента по экономической политике и собственности.