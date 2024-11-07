Собеседование в молодежный парламент прошло в Вологде

[ Общество ]

Четвертый созыв молодежного парламента Вологды обещает быть интересным и насыщенным благодаря энергии и энтузиазму тех, кто пришел на собеседование сегодня. Ребята пришли как по направлению от образовательных организаций, так и самостоятельно.

Собеседование проводил глава Вологды Юрий Сапожников, заместитель председателя Думы Сергей Никулин и депутаты Гордумы Альберт Саркисов, Евгений Баландин и Александр Борисов.

«Вологодская молодежь радует своим уровнем подготовки и целеустремленности. Такие выводы могу сделать по итогам собеседования с кандидатами в молодежный парламент. Вместе с коллегами пообщались почти с полусотней ребят и соискатели действительно порадовали. Эрудированные, трудолюбивые, активные. Самое главное – у них есть желание менять к лучшему мир вокруг», – отметил Юрий Сапожников.

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