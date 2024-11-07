Собеседование в молодежный парламент прошло в Вологде

Четвертый созыв молодежного парламента Вологды обещает быть интересным и насыщенным благодаря энергии и энтузиазму тех, кто пришел на собеседование сегодня. Ребята пришли как по направлению от образовательных организаций, так и самостоятельно.

Собеседование проводил глава Вологды Юрий Сапожников, заместитель председателя Думы Сергей Никулин и депутаты Гордумы Альберт Саркисов, Евгений Баландин и Александр Борисов.