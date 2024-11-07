В Соколе экологи опять проверили загрязнённость воздуха

Сокольский ЦБК получил комплексное экологическое разрешение (КЭР). Документ свидетельствует о полном соответствии предприятия требованиям технических регламентов и законодательства Российской Федерации в области охраны окружающей среды. Разрешение выдано на срок до 31 октября 2031 года.

Положительное решение о соответствии государственным требованиям выдано 1 ноября экспертной комиссией Северного межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования. Согласно заключению, на объекте применяются технологии, показатели воздействия которых на окружающую среду не превышают установленные технологические показатели для наилучших доступных технологий (НДТ). Общие экологические показатели комбината, выпускающего целлюлозу, бумагу и механическую древесную массу, соответствуют нормам и контролируются системой экологического менеджмента.



- На предприятии ведется постоянный контроль ключевых параметров технологического процесса, в том числе давления, температуры, количества твердых частиц в дымовых газах, прочих ключевых индикаторов, согласно технологическим регламентам, - рассказал генеральный директор ЦБК Владимир Башмаков. - Комбинат измеряет и контролирует наличие оксидов азота NOx, SO2 и пыли в атмосферном воздухе, использует систему автоматического управления расходом реагентов для очистки сточных вод. Отходы технологического процесса используются повторно, создавая замкнутый цикл производства.

Сокольские предприятия системно работают над улучшением воздуха в районе. В 2023-2024 годах была восстановлена работа второй ступени газоочистки на вакуум-выпарной установке, сегодня при каждом её пуске проводится оценка состояния форсунок, а при необходимости — чистка или замена. Эффективность очистки на вакуум-выпарной установке составляет 99,5%. На сушке лигносульфонатов ежемесячно проводится ревизия и замена рукавных фильтров, эффективность очистки - 96,6%. Решается вопрос о замене газоочистного оборудования (абсорберы) на участке регенерации целлюлозного производства.

В Соколе регулярно проходят мероприятия по защите окружающей среды в зоне влияния промышленных производств. Например, в 2024 году было выполнено 30 независимых замеров атмосферного воздуха (при норме 4 раза в год) по диоксиду серы. Мониторинг в различных погодных условиях проводили три сертифицированные лаборатории: ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии», Центр лабораторного анализа и технических измерений по Вологодской области и лаборатория Сокольского ЦБК. Превышения допустимых концентраций в атмосферном воздухе зафиксировано не было. Воздух в окружении промышленной площадки ЦБК соответствует требованиям СанПиН 2.1.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».