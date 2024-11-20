Как японский Nissan стал жертвой китайского автопрома

[ Экономика ]
Автор:
Иван Гордеев

Nissan

Одной из главных тем на мировом автомобильном рынке стал крах немецкого автопрома. Немецкие авто бренды один за другим отчитываются о серьезных проблемах. Причиной бедствия все называют китайских автопроизводителей. Благодаря их более дешевой продукции с дистанции сходит еще один крупнейший мировой автопроизводитель. 


Теперь о больших проблемах сообщил японская компания Nissan.


Стало известно, что менеджмент старейшей японской автомобильной компании объявил об увольнении 9 тыс. сотрудников. Проблема в том, что Nissan проигрывает жесткую конкуренцию на мировом авторынке китайским электромобилям, а также детищу Илона Маска компании Tesla.


Антикризисные меры не ограничатся увольнением 9000 служащих, также руководство Nissan намерено продать до 10% доли в Mitsubishi Motors. Если еще летом планировалось 30% падение операционного дохода, то по факту цифры оказались намного удручающие, и достигли 70%, что в абсолютном выражении равно 150 млрд иен.


По состоянию на данный момент чистая прибыль Nissan сократилась в 15 раз, до 19,223 млрд иен. Розничные продажи просели на 1,6%, до 1,596 млн автомобилей за год. Проблемы у Nissan начались ровно три года назад, когда были введены антироссийские санкции, и компания вынуждена была покинуть российский рынок, на котором ее позиции были достаточно сильны. 


Также проблемы появились и у других японских брендов, в частности у Toyota и Honda. В общей сложности японские автогиганты за это время потеряли более $2 млрд. Они были вынуждены переключится на китайский рынок, где и встретили жесткую конкуренцию. При этом китайцы полностью захватили российский рынок, и неплохо на нем зарабатывают. Это бизнес, и ничего личного …
 

Теги:
промышленность авто
globallookpress.com
 

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