Сергей Жестянников: «Северо-Запад поддерживает вологодскую инициативу компенсировать ветеранам боевых действий 50% стоимости коммунальных услуг»

Сегодня участники 66-й конференции Парламентской ассоциации Северо-Запада России единогласно проголосовали за распространение вологодской инициативы по компенсации ветеранам боевых действий 50% стоимости коммунальных услуг.

В настоящее время ветеранам боевых действий компенсируется половина расходов на уплату найма или содержание жилья, а также взноса за капремонт. При этом инвалидам войны, участникам ВОВ, лицам, награжденным знаками «Житель блокадного Ленинграда», «Житель осажденного Севастополя», «Житель осажденного Сталинграда», членам семей погибших ветеранов боевых действий, предоставляется мера поддержки в виде компенсации 50% платы за коммунальные услуги.

Как отметил председатель ЗСО Сергей Жестянников, в июне этого года в Вологодской области был принят закон, согласно которому с 1 июля ветераны боевых действий получили право на оплату 50% коммунальных услуг и получение ежегодной денежной компенсации в 10 тысяч рублей на приобретение топлива и 4,1 тысячи рублей на покупку сжиженного газа в том случае, если они живут в неблагоустроенных домах.