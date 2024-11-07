Вологжанка завоевала серебро на Кубке России по тхэквондо

[ Спорт ]

Вологжанка Екатерина Гончарова стала серебряным призером Кубка России по тхэквондо ГТФ.

Соревнования проходят в Новосибирске с 5 по 11 ноября. В них участвуют более 1500 спортсменов из 47 регионов страны. Вологодскую область на этом престижном турнире представляют два спортсмена «Школы тхеквондо Березина».  

Сегодня на соревнованиях выступала Екатерина Гончарова, которая дебютировала в новой для себя возрастной категории - 18 лет и старше, где выступают мужчины и женщины. Екатерина в дисциплине масоги (бои) смогла дойти до финала, где, к сожалению, уступила сопернице из Москвы, заняв второе место. В разбиваниях и специальной технике Екатерина не дошла до финала, но показала довольно неплохие результаты.

В пятницу в борьбу за медали вступят юноши 15-17 лет, где честь Вологодчины будет защищать Даниил Колотов.

Кстати, в Москве сейчас проходит чемпионат России по этому виду спорта. Вологодскую область на соревнования представляет Ульяна Нестерова. Сегодня вологжанка заняла третье место в программе «Туль», сделав 15 упражнений.

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кубок России тхэквондо
 

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