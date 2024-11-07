Сергей Жестянников заявил об эффективности решения проблем Парламентской ассоциацией

Сегодня на Вологодчине прошла юбилейная конференция Парламентской Ассоциации Северо-Запада. Ассоциация была образована ровно 30 лет назад по инициативе Вологодской области и объединяет 11 регионов для совместного продвижения инициатив на федеральный уровень.

«Мы живем в непростое время, и я уверен, что санкции, которые введены в отношении нашей страны коллективным Западом, были преодолены, в том числе, благодаря регионам. Региональная власть стала фундаментом, на котором были построены все самые эффективные решения», - отметил заместитель председателя Совета Федерации РФ Юрий Воробьев.

«Всего за 30 лет состоялось 66 Конференций ПАСЗР, на которых было рассмотрено более 1200 вопросов, 165 из которых – проекты федеральных законов и порядка 450 обращений в федеральные органы власти. Вологодская область по количеству внесенных инициатив занимает первое место, - рассказал председатель Законодательного собрания Вологодской области Сергей Жестянников.

В целом сегодня парламентариями было рассмотрено порядка 30 вопросов, шесть из которых представили депутаты Законодательного собрания Вологодской области.

Добавим также, что на заседании было принято решение о проведении следующей конференции ПАСЗР летом 2025 года на базе Архангельского областного Собрания депутатов.

Кроме того, по традиции был сформирован новый руководящий состав – на ближайшие полгода председателем ПАСЗР избран председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский, его заместителями стали председатель Собрания депутатов Ненецкого автономного округа Александр Чурсанов и председатель Законодательного собрания республики Карелия Элиссан Шандалович.