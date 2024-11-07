Новогодние ели начали устанавливать в Череповце

В Череповце на улицах и в парках города уже начали устанавливать елки. По словам мэра города Вадима Германова, установку елок начали с Соборной набережной.

«Второй год подряд эта территория становится не только местом для прогулок. Создаем здесь атмосферу новогоднего праздника, настоящего зимнего волшебства. Всего в городе будет установлено 10 елей. Они появятся в традиционных локациях, полюбившихся череповчанам», - рассказал Германов в соцсетях.

По его словам, ели, кроме Соборной набережной, установят на площади Молодежи, площади Металлургов, площади Строителей и площади Химиков.

Также зеленые красавицы будут стоять в парке 200-летия Череповца, у ДК «Северный», в парке «Серпантин», Соляном саду и в Новых углах.