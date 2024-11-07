Вытегорские депутаты выбрали главу администрации муниципалитета

В Вытегре депутаты Представительного собрания выбрали нового главу администрации. Им ожидаемо стал Юрий Жаворонков, который до назначения в Вытегорский район работал заместителем главы Вологодского округа.

Жаворонков был назначен исполняющим обязанности главы муниципалитета 10 октября после отставки бывшего руководителя районной администрации Александра Зимина.