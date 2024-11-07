Вытегорские депутаты выбрали главу администрации муниципалитета

В Вытегре депутаты Представительного собрания выбрали нового главу администрации. Им ожидаемо стал Юрий Жаворонков, который до назначения в Вытегорский район работал заместителем главы Вологодского округа.
Жаворонков был назначен исполняющим обязанности главы муниципалитета 10 октября после отставки бывшего руководителя районной администрации Александра Зимина.
«С новым руководителем займемся обеспечением решения ключевых задач, которые стоят перед муниципалитетом, и наших обязательств перед жителями», - сказал во время назначения исполняющим обязанности главы администрации района губернатор Георгий Филимонов.